Срочно горький маленкая вопрос почему старики желеют девуцшку и восхищаются ею

Литература
Срочно горький маленкая вопрос почему старики желеют девуцшку и восхищаются ею
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Автор: Гость
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Гость:
ПОТОМУЧТО старый мужык свое уже отжыл и ему хочется чего-то нового
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