Длина отрезка АВ равна 12,а длина отрезок СД-4см . Во сколько раз длина отрезка АВ бо??ьше длины отрезка СД? На сколько сантиметров длина отрезка АВ больше длины отрезка СД.
Математика
Длина отрезка АВ равна 12,а длина отрезок СД-4см . Во сколько раз длина отрезка АВ бо??ьше длины отрезка СД? На сколько сантиметров длина отрезка АВ больше длины отрезка СД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.12/4=3(раза) больше 2.12-4=8( см ) больше
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