Длина отрезка АВ равна 12,а длина отрезок СД-4см . Во сколько раз длина отрезка АВ бо??ьше длины отрезка СД? На сколько сантиметров длина отрезка АВ больше длины отрезка СД.

Математика

Длина отрезка АВ равна 12,а длина отрезок СД-4см . Во сколько раз длина отрезка АВ бо??ьше длины отрезка СД? На сколько сантиметров длина отрезка АВ больше длины отрезка СД.

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