Вагон двигаясь равномерно под уклон проходит 120 метров за10 секунд. скатившись с горки он проходит до полной остановки еще360 метров за 1,5 минуты. определите среднюю скорость вагона за все время движения
Физика
Вагон двигаясь равномерно под уклон проходит 120 метров за10 секунд. скатившись с горки он проходит до полной остановки еще360 метров за 1,5 минуты. определите среднюю скорость вагона за все время движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
vср.: S/t S= S1+S2 t= t1+t2 S= 120м+360м=480м 1,5мин=90сек t= 10с+90с=100с vср.= 480м/100с=4,8 м/с Ответ: vср.=4,8м/с
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