Вагон двигаясь равномерно под уклон проходит 120 метров за10 секунд. скатившись с горки он проходит до полной остановки еще360 метров за 1,5 минуты. определите среднюю скорость вагона за все время движения

Физика
Вагон двигаясь равномерно под уклон проходит 120 метров за10 секунд. скатившись с горки он проходит до полной остановки еще360 метров за 1,5 минуты. определите среднюю скорость вагона за все время движения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
vср.: S/t S= S1+S2 t= t1+t2 S= 120м+360м=480м 1,5мин=90сек t= 10с+90с=100с vср.= 480м/100с=4,8 м/с Ответ: vср.=4,8м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
План сказки госпожа метелица))срочно, пожалуйста
Ответить
Русский язык
Заменить слова местоимением или существительным-синонимом.Ребята, Птенец, Солнышко, Ящерица.
Ответить
Математика
Число кормлений птенцов в сутки баклан 2а крапивник600 во сколько разв течение суток крапивник вылетает за пищей чаще чем баклан
Ответить
Литература
Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича кто написал?
Ответить
Математика
Масса слоненка при рождении 100кг, а зубра 20кг. во сколько раз масса слоненкабольше массы зубра?
Ответить