Длина отрезка АВ равна 43м 24см. Отрезок CD длинее отрезка AB на 56м 76см и короче отрезк?? NM на 5 м 23см. Найдите сумму длин отрезков АВ, CD, MN

Математика

Длина отрезка АВ равна 43м 24см. Отрезок CD длинее отрезка AB на 56м 76см и короче отрезк?? NM на 5 м 23см. Найдите сумму длин отрезков АВ, CD, MN

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