Длина отрезка АВ равна 43м 24см. Отрезок CD длинее отрезка AB на 56м 76см и короче отрезк?? NM на 5 м 23см. Найдите сумму длин отрезков АВ, CD, MN
Математика
Длина отрезка АВ равна 43м 24см. Отрезок CD длинее отрезка AB на 56м 76см и короче отрезк?? NM на 5 м 23см. Найдите сумму длин отрезков АВ, CD, MN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сд=ав+56м76см=43м24см+56м76см=99м100см или 100м нм=сд+5м23см= 100м+5м23см=105м23см ав+сд+мн=43м24см+100м+105м23см=248м47см
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