Зачеркни слова которые не составит ряд однородных членов предложения в воробьи з??рно синицы пели Снегири Составь и запиши предложения с оставшимися словами

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Зачеркни слова которые не составит ряд однородных членов предложения в воробьи з??рно синицы пели Снегири Составь и запиши предложения с оставшимися словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегири, синицы и воробьи слетелись на зерно. ( название птиц - однородные члены)
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