На машине перевезли 3 8/9 т, а потом 2 11/18 т. Но перевезли на 1 1/4 т меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн груза перевезли?

Математика

На машине перевезли 3 8/9 т, а потом 2 11/18 т. Но перевезли на 1 1/4 т меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн груза перевезли?

Автор: Гость