На машине перевезли 3 8/9 т, а потом 2 11/18 т. Но перевезли на 1 1/4 т меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн груза перевезли?
Математика
На машине перевезли 3 8/9 т, а потом 2 11/18 т. Но перевезли на 1 1/4 т меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн груза перевезли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 8/9+2 11/18=6 1/2 6 1/2+11/4=9 1/4
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