Укажи наречия 1)легко,быстрый 2) вчера,темнота 3) сильный,добрый 4) справа,слева
Русский язык
Укажи наречия 1)легко,быстрый 2) вчера,темнота 3) сильный,добрый 4) справа,слева
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