Пожалуйста, я понимаю писать надо много, но баллов много Помощник 2. Установите к??кие из рассмпатриваемых признаков встречаются у ваших дедушек и бабушек. 3.Предположите характер наследования нескольких признаков по доминантн...

Биология

Пожалуйста, я понимаю писать надо много, но баллов много Помощник 2. Установите к??кие из рассмпатриваемых признаков встречаются у ваших дедушек и бабушек. 3.Предположите характер наследования нескольких признаков по доминантному или рецессивному типу

Автор: Гость