Склати речення із слово сполучення малює олівцем

Українська мова
Склати речення із слово сполучення малює олівцем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олексій на уроці малювання вирішив малювати олівцем
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