Склати речення із слово сполучення малює олівцем
Українська мова
Склати речення із слово сполучення малює олівцем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олексій на уроці малювання вирішив малювати олівцем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Русский язык
Грач сидел под пальто у девочки .выписать основы потом словочетание .обозначь зав??симость слов пиши смысловые и падежные вопросы
Биология
Синантроп является представителем 1)людей современного типа 2)древних людей 3)древнейших людей 4)обезьяноподобных предков человека