Грач сидел под пальто у девочки .выписать основы потом словочетание .обозначь зав??симость слов пиши смысловые и падежные вопросы

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Грач сидел под пальто у девочки .выписать основы потом словочетание .обозначь зав??симость слов пиши смысловые и падежные вопросы

Автор: Гость