Грач сидел под пальто у девочки .выписать основы потом словочетание .обозначь зав??симость слов пиши смысловые и падежные вопросы
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Грач сидел под пальто у девочки .выписать основы потом словочетание .обозначь зав??симость слов пиши смысловые и падежные вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грач(подлежащее) сидел(сказуемое) Сидел(где?) под пальто, пальто(у кого?) у девочки
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