Где используется официально деловой и публицистичечкий стили речи?
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Где используется официально деловой и публицистичечкий стили речи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДОКУМЕНТАХ , А ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ В СФЕРЕ ПОЛИТИКО-ИЛИОЛОГИЧЕСКИХ , ОБЩЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ !!!!
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