ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! Нужно подобрать в каждый пункт по 15 слов : а)слова р??зделительным ъ знаком, б ) с разделительным ь знаком, в) с мягким знаком показателем мягкости, г) с мягким знаком показателем грамматическо...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! Нужно подобрать в каждый пункт по 15 слов : а)слова р??зделительным ъ знаком, б ) с разделительным ь знаком, в) с мягким знаком показателем мягкости, г) с мягким знаком показателем грамматической формы (существительное, женский род , единственное число, 2 лицо, инфинитив) БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разд. ъ знак: объять,отъявленный  предъявить объем,разъемный,съемный  объегоривать объедки, объелся, объеденный, съедобный , съестной объединение, разъединение  объезд, объездчик, подъезд, съезд, разъезд объект, объективный объем, объявление, объяснение,разъяснение разъяренный постъельцинский  предъюбилейный  сверхъестественный съёжиться съехидничать съябедничать
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