ХОТЯ БЫ НА ПАРУ ВОПРОСОВ ДАЙТЕ ОТВЕТ 1)Для кодирования целых чисел выделено 1 байт. Какое максимальное целое неотрицательное число может быть закодировано?_____________________________ 2)Для двоичного кодирования в компьютере...

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ХОТЯ БЫ НА ПАРУ ВОПРОСОВ ДАЙТЕ ОТВЕТ 1)Для кодирования целых чисел выделено 1 байт. Какое максимальное целое неотрицательное число может быть закодировано?_____________________________ 2)Для двоичного кодирования в компьютере цветов используют 2 байта. Какое количество разных цветов может быть представлено? _____________________________ 3)Сообщение о том, что Петя живет во втором подъезде, несет 3 бита информации. Сколько подъездов в доме? _____________________________ 4)Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 символов. Сколько символов в используемом алфавите, если все сообщение содержит 1125 байтов? _____________________________ 5)Какое количество информации заключено в английском слове INFORMATION ,если считать, что информационный вес английской буквы 4,7 бита? ПРИМЕЧАНИЕ: Ответ записать десятичной дробью с точность до десятых без единиц измерения. _____________________________ 6)Определить информационный вес одного символа некоторой знаковой системы, в которой алфавит содержит только 8 знаков? Примечание: Ответ записать только числом без единиц измерения. _____________________________ 7)В корзине находится 22 разноцветных шара. Какое количество информации несет сообщение, что из корзины достали розовый шар? ПРИМЕЧАНИЕ: Ответ запишите десятичной дробью, округлив до двух знаков после запятой. _____________________________ 8)Какое из утверждений вы считаете наиболее верным: Алфавитный подход к определению количества информации в сообщении является более объективным, чем содержательный подход; Содержательный подход к определению количества информации в сообщении является наиболее объективным подходом; Ни содержательный подход, ни алфавитный не являются объективными подходами к поределению количества информации в сообщении; И содержательный, и алфавитный подходы являются объективными в равной степени; _____________________________ 9)Если при определении количества информации в сообщении основываются на количестве знаков в сообщении и на информационном весе одного знака, то такой подход называется ... содержательным знаковым алфавитным научным _____________________________ 10)Если при определении количества информации в сообщении основываются на уменьшении неопределенности знаний после получения сообщения, то такой подход называется ... содержательным алфавитным бытовым научным _____________________________ 11)В компьютере для кодирования 1-го символа текста используется 1 байт. Сколько разных символов можно таким образом представить? _____________________________ 12)Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов информации. Сколько символов в строке, если при составлении этого сообщенияиспользовали 64-символьный алфавит? _____________________________ 13)При составлении сообщения использовали 128-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения в байтах, если оно содержит 2048 символов? ПРИМЕЧАНИЕ: Ответ записать числом без единиц измерения. _____________________________ 14)Известно, что информационный вес одного символа некоторого языка составляет приблизительно 5,4 бита. Какова мощность алфавита (количество символов) этого языка?

Автор: Гость