Синантроп является представителем 1)людей современного типа 2)древних людей 3)древнейших людей 4)обезьяноподобных предков человека

Биология
Синантроп является представителем 1)людей современного типа 2)древних людей 3)древнейших людей 4)обезьяноподобных предков человека
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ ---3 древнейших людей
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