Помогите придумать задачу на тему "Сельское хозяйство Челябинской области". Всё в этой задаче должно сответстовать действительности. СРОЧНО!!!
Математика
Помогите придумать задачу на тему "Сельское хозяйство Челябинской области". Всё в этой задаче должно сответстовать действительности. СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Крестьянки было 44 глиняных тарелок, а у её сёстры был огород на котором рос картофель. Сколько картофеля понадобица для картошики пюре, если на каждую порцию(тарелку) выходит 2 картофеля. Решение: 44*2=88(шт.)- картофеля понадобица. Ответ:88 штук
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