В первом бочонке 7 кг мёда,а во втором на 5кг больше.Скольео всего килограммов меда в этих бочонках?каким словом записанном на карточке надо заменить одно слово в условии задачи, чтобы новой задаче соответствовал оставшийся схе...

Математика

В первом бочонке 7 кг мёда,а во втором на 5кг больше.Скольео всего килограммов меда в этих бочонках?каким словом записанном на карточке надо заменить одно слово в условии задачи, чтобы новой задаче соответствовал оставшийся схематический чертёж

Автор: Гость