В первом бочонке 7 кг мёда,а во втором на 5кг больше.Скольео всего килограммов меда в этих бочонках?каким словом записанном на карточке надо заменить одно слово в условии задачи, чтобы новой задаче соответствовал оставшийся схе...
Математика
В первом бочонке 7 кг мёда,а во втором на 5кг больше.Скольео всего килограммов меда в этих бочонках?каким словом записанном на карточке надо заменить одно слово в условии задачи, чтобы новой задаче соответствовал оставшийся схематический чертёж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+5=12 кг меда всего не вижу чертежа чтобы ответить на второй вопрос
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