Произведение суммы и разности чисел 15 и 12
Математика
Произведение суммы и разности чисел 15 и 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+12=27 15-12=3 27*3=81
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