Сколько всего парков в Новосибирске ? Ребят помогите пожалуйста очень нужно по ма??ематике )

Математика
Сколько всего парков в Новосибирске ? Ребят помогите пожалуйста очень нужно по ма??ематике )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 11 парков  Парк имени С. М. Кирова Парк тропических бабочек  Парк Кольцово  Парк культуры и отдыха Березовая роща Центральный Парк культуры и отдыха  Парк Вираж Парк культуры и отдыха  Парк отдыха Звезда Парк Сосновый бор 
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