Сколько всего парков в Новосибирске ? Ребят помогите пожалуйста очень нужно по ма??ематике )
Математика
Сколько всего парков в Новосибирске ? Ребят помогите пожалуйста очень нужно по ма??ематике )
Ответ(ы) на вопрос:
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Всего 11 парков Парк имени С. М. Кирова Парк тропических бабочек Парк Кольцово Парк культуры и отдыха Березовая роща Центральный Парк культуры и отдыха Парк Вираж Парк культуры и отдыха Парк отдыха Звезда Парк Сосновый бор
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