Длина прямоугольника 8 см. площадь 40см ². Найди периметр этого прямоугльника.
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Длина прямоугольника 8 см. площадь 40см ². Найди периметр этого прямоугльника.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.40:8=5см-ширина Периметр-длина+ширина *2 (8+5)*2=26
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