Кратко рассказать о детстве Пушкина

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Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве в небогатой дворянской семье. В детские годы большое влияние на Пушкина оказал его дядя, Василий Львович Пушкин, знавший несколько языков, знакомый с поэтами и сам не чуждый литературным занятиям. Маленького Александра воспитывали французы-гувернеры, он рано выучился читать и уже в детстве начал писать стихи, правда, по-французски. Летние месяцы 1805—1810 гг. будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по матери, Марии Алексеевны Ганнибал, в подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Ранние детские впечатления отразились в первых произведениях Пушкина: поэмах «Монах», 1813; «Бова», 1814; и в лицейских стихотворениях «Послание к Юдину»,1815, «Сон», 1816.