Основные сражения великой отечественной войны ДО МОСКВЫ!!, ИМЕННО ДО ТОГО КАК ОНИ ??ОШЛИ НА МОСКВУ ВЫПИСАТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ СРАЖЕНИЯ

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Извини, но вроде бы основные были только битва за ленинград и смоленское, вот Ленинград, Смоленск ниже Битва за Ленинград — боевые действия войск СССР по обороне Ленинграда против вооружённых сил Германии и Финляндии во время Великой Отечественной войны Советского Союза. Длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года [1]. Сражения происходили в Ленинградской области, Эстонской советской республике, на западе Калининской области и на юге Карело-Финской ССР. Против СССР наряду с войсками Германии и Финляндии принимали участие военнослужащие Испании в составе голубой дивизии и части итальянских ВМС, действовавших на Ладожском озере. Смоленское сражение — комплекс оборонительных и наступательных действий советских войск против немецкой группы армий «Центр» и части сил группы армий «Север» на главном Московском направлении. В течение двух месяцев (с 10 июля по 10 сентября 1941 года) ожесточённые бои продолжались на огромной территории: 600—650 км по фронту (от Идрицы и Великих Лук на севере до Лоева и Новгород-Северского на юге) и 200—250 км в глубину (от Полоцка, Витебска и Жлобина на западе до Андреаполя, Ярцево, Ельни и Трубчевска на востоке). В разное время в них принимали участие: с советской стороны − сухопутные войска и авиация четырёх фронтов (Западного, Центрального, Резервного и Брянского), а также авиация 3-го дальнебомбардировочного корпуса РГК, с немецкой − войска Группы армий «Центр», часть сил Группы армий «Север» и авиация 2-го воздушного флота.Смоленское сражение включает ряд отдельных сражений и операций:Оборону ПолоцкаОборону СмоленскаБобруйское сражениеОборону МогилёваЕльнинскую операциюДуховщинскую операциюРославль-Новозыбковская операция