Напишите пожалуйста сказку-описание про рысь (от своего лица)

Русский язык
Напишите пожалуйста сказку-описание про рысь (от своего лица)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рысь Однажды я пошёл собирать грибы, вот я уже в глубине леса,вдруг увидел я хищную рысь, которая кралась к своей добыче, редко можно увидеть рысь. Эта рысь была красивой окраски, у неё есть кисточки на ушах, и вот когда она уже подкралась к своей добыче. И вот убежала рысь, не часто можно увидеть такую красивую рысь.
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