Приведите к стандартному виду многочлены: -x+5x²+3x³+4x-x,помогите пожалуйста. Если можете то и объясните.

Математика
Приведите к стандартному виду многочлены: -x+5x²+3x³+4x-x,помогите пожалуйста. Если можете то и объясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно х сложить с х,    с   - просто оставить, т.к. складывать не с чем. Получается, что: -х + 5 + 3 + 4х - х = 2х + 5 + 3
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