Помогите пожалуйста,надо объяснить папе решение задачи: Во сколько раз 5ч 50мин больше, чем 7 дробь 12ч

Математика

Помогите пожалуйста,надо объяснить папе решение задачи: Во сколько раз 5ч 50мин больше, чем 7 дробь 12ч

Автор: Гость