Помогите пожалуйста,надо объяснить папе решение задачи: Во сколько раз 5ч 50мин больше, чем 7 дробь 12ч
Математика
Помогите пожалуйста,надо объяснить папе решение задачи: Во сколько раз 5ч 50мин больше, чем 7 дробь 12ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12 часа=60*7/12=35мин5ч50мин=5*60+50=350мин350/35=10 - в 10 раз
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