Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м,а ширина - 15 м.Его площадь составляет десятую часть площади огорода.Найди площадь огорода.

Математика
Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м,а ширина - 15 м.Его площадь составляет десятую часть площади огорода.Найди площадь огорода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.20*15=300м(квадратных)-площадь цветника 2.300*10=3000м квадратных-площадь огорода
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