Напишите уравнения реакций взаимодействия железа с простыми веществами: кислоро??ом, хлором, серой, бромом. Дайте названия образующимся веществам.
Химия
Напишите уравнения реакций взаимодействия железа с простыми веществами: кислоро??ом, хлором, серой, бромом. Дайте названия образующимся веществам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Fe+3O2=2Fe2O3 оксид железа 2Fe+3Cl2=2FeCl3 слорид железа Fe+S=FeS сульфид железа 2Fe+3Br2=Fe2Br6 бромид железа
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