С помощью характерных реакций Установите является выданная вам соль сульфатом натрия хлоридом
Химия
С помощью характерных реакций Установите является выданная вам соль сульфатом натрия хлоридом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественная реакция на сульфаты - взаимодействие с BaCl2 с выпадением белого/творожистого осадка BaSO4. Качественная реакция на хлориды - взаимодействие с AgNO3 , после чего выпадает осадок белого цвета AgCl.
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