Запишите молекулярное и полное ионное уравнение H2+OH=H2O
Химия
Запишите молекулярное и полное ионное уравнение H2+OH=H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) K2SO4+2HCL=2KCl+H2SO4 2) ZnSO4+2NaOH=Zn(OH)2=Na2SO4 3) CaSO4+2NaCl= CaCl2+ Na2SO4 2. 1) HF + NaOH= H2O+ NaF H+F+Na+ OH= H2O + Na + F -Полное ионное H+OH=H2O-Сокращённое ионное
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