Запиши глаголы в 2 столбика по спряжению Удивлять. терпеть.говорить.дышать.разру??ать.улучшать.покупать ходить. В каждом столбике по 4 строчки
Русский язык
Запиши глаголы в 2 столбика по спряжению Удивлять. терпеть.говорить.дышать.разру??ать.улучшать.покупать ходить. В каждом столбике по 4 строчки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 СТОЛБИК — 1 СПРЯЖЕНИЕ Удивлять Разрушать Улучшать Покупать 2 СТОЛБИК — ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ Терпеть Говорить Дышать Ходить
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