Свойства вод Атлантического океана. Пожалуйста, краткий и маленький ответ.

География
Свойства вод Атлантического океана. Пожалуйста, краткий и маленький ответ.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя температура вод +16.5 градусов. Соленость на поверхности вод высока 
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