Свойства вод Атлантического океана. Пожалуйста, краткий и маленький ответ.
География
Свойства вод Атлантического океана. Пожалуйста, краткий и маленький ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя температура вод +16.5 градусов. Соленость на поверхности вод высока
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Основные сражения великой отечественной войны ДО МОСКВЫ!!, ИМЕННО ДО ТОГО КАК ОНИ ??ОШЛИ НА МОСКВУ ВЫПИСАТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ СРАЖЕНИЯ
Математика
Раставить дествии и найди значение выражений. 42526;22*16 - 44+265*37= 33132;11+14530-12303;9= 42378;21 *27;54*40+45615= 36106 ;79*21*9-9(9068-507)...
Алгебра