/x+6/-9=3 помогите решить уравнение
Математика
/x+6/-9=3 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если /х+6/подрузумевается как модуль, то |х+6|-9=3 -х-6-9=3 -х=3+6+9. -х=18 х=-18 Х+6-9=3. Х=3-6+9 х=6
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