Длина прямоугольника на 30% больше его ширины. Если длину уменьшить на 3 см , то площ??дь уменьшиться на 9 см в кв. Найдите длину прямоугольника

Алгебра

Длина прямоугольника на 30% больше его ширины. Если длину уменьшить на 3 см , то площ??дь уменьшиться на 9 см в кв. Найдите длину прямоугольника

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