Длина прямоугольника на 30% больше его ширины. Если длину уменьшить на 3 см , то площ??дь уменьшиться на 9 см в кв. Найдите длину прямоугольника

Алгебра
Длина прямоугольника на 30% больше его ширины. Если длину уменьшить на 3 см , то площ??дь уменьшиться на 9 см в кв. Найдите длину прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 : 3 = 3 (см) - ширина прямоугольника. 30% = 0,3 3 + 3 * 0,3 = 3 + 0,9 = 3,9 (см) - длина прямоугольника. Ответ: 3,9 см.
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