Анализ стихотворения довольно пора мне забыть этот вздор

Литература
Анализ стихотворения довольно пора мне забыть этот вздор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Толстого же берется конкретный эпизод - любовная история. Герою казалось, что он только играет в любовь, а он по ходу дела, оказывается, влюбился всерьез. Финальная метафора "я раненный насмерть играл, гладьятора смерть представляя! " - дает об этом яркое представление. Вообще, стихотворение Толктого написано образно и лаконично, у Апухтина больше сатиры и иронии и горькой разочарованности - и звезд на небе не видно, и автору (богу, очевидно) никакого до них дела нет.. . Всё плохо!
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