Длина прямоугольника равна 5 см. а ширина -3 см. найди его пириметр и площадь. маттематика 4 класс
Математика
Длина прямоугольника равна 5 см. а ширина -3 см. найди его пириметр и площадь. маттематика 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р =(А + В) х2 ( 5 + 3) х2 =8 х 2 = 16(см) периметр прямоугольника S = A x B 5 х 3 = 15(см²) площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с существительными, данными ?? скобках. (1) обнаружить, открыть (закон, закономерность) (2) ...