Длина прямоугольника равна 5 см. а ширина -3 см. найди его пириметр и площадь. маттематика 4 класс

Математика

Длина прямоугольника равна 5 см. а ширина -3 см. найди его пириметр и площадь. маттематика 4 класс

Автор: Гость