Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с существительными, данными ?? скобках. (1) обнаружить, открыть (закон, закономерность) (2) функционировать, работать (аппарат, коллектив) (3) осуществить, выполнить (програ...

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Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с существительными, данными ?? скобках. (1) обнаружить, открыть (закон, закономерность) (2) функционировать, работать (аппарат, коллектив) (3) осуществить, выполнить (программа, работа) (4) удерживать, сохранять (дистанция, расстояние) (5) исправить, устранить (ошибки, недостатки) (6) демонстрационный, показательный (стенд, полет) (7) истинный, настоящий, подлинный, заправский (человек, охотник, друг, документ) (8) долгий, длинный, длительный, долговременный, продолжительный (кредит, путь, воздействие, период, сборы)

Автор: Гость