Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с существительными, данными ?? скобках. (1) обнаружить, открыть (закон, закономерность) (2) функционировать, работать (аппарат, коллектив) (3) осуществить, выполнить (програ...
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Составьте словосочетания прилагательных и глаголов с существительными, данными ?? скобках. (1) обнаружить, открыть (закон, закономерность) (2) функционировать, работать (аппарат, коллектив) (3) осуществить, выполнить (программа, работа) (4) удерживать, сохранять (дистанция, расстояние) (5) исправить, устранить (ошибки, недостатки) (6) демонстрационный, показательный (стенд, полет) (7) истинный, настоящий, подлинный, заправский (человек, охотник, друг, документ) (8) долгий, длинный, длительный, долговременный, продолжительный (кредит, путь, воздействие, период, сборы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обнаруженная закономерность, открытый закон 2)функционированный аппарат, работающий коллектив 3) осуществляющая программа, выполненная работа 4) удерживающий расстояния, сохранять дистанции 5) исправляющая ошибки, устранить недостатки 6) демонстрационный полёт, показательные стенды 7)заправский документ, истинный друг, настоящий охотник, подлинный человек 8) долговременный кредит, длинный путь, длительное воздействие, долгие сборы, продолжительный период
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