Длина прямоугольника в 4 раза больше его ширины.Площадь прямоугольника 100кв м. Най??и длину и ширину прямоугольника

Математика

Длина прямоугольника в 4 раза больше его ширины.Площадь прямоугольника 100кв м. Най??и длину и ширину прямоугольника

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