Длина прямоугольника в 4 раза больше его ширины.Площадь прямоугольника 100кв м. Най??и длину и ширину прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника в 4 раза больше его ширины.Площадь прямоугольника 100кв м. Най??и длину и ширину прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-ширина 20-длина S=a*b a-длина=4х b-ширина=х 100=4x*x x=5 a=4*5=20
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