Автомобиль ласетти выехал из одного города в другой и первые 3 часа проезжал по 110 ??м в час, следующие 2 часа- по 90 км в час. Какое расстояние проехал автомобиль за 5 ч?

Математика

Автомобиль ласетти выехал из одного города в другой и первые 3 часа проезжал по 110 ??м в час, следующие 2 часа- по 90 км в час. Какое расстояние проехал автомобиль за 5 ч?

Автор: Гость