Автомобиль ласетти выехал из одного города в другой и первые 3 часа проезжал по 110 ??м в час, следующие 2 часа- по 90 км в час. Какое расстояние проехал автомобиль за 5 ч?
Математика
Автомобиль ласетти выехал из одного города в другой и первые 3 часа проезжал по 110 ??м в час, следующие 2 часа- по 90 км в час. Какое расстояние проехал автомобиль за 5 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч×110км/ч=330 км- S за 3 часа со скоростью 110 км/ч 2ч×90км/ч=180 км- S за 2 часа со скоростью 90 км/ч 330км+180км=510 км - S общее
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