Запиши словосочитания с этими словами: календарь, каникулы, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, километр, класс, коллектив, коллекция, командир, комбайн, комбайнёр.

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Запиши словосочитания с этими словами: календарь, каникулы, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, километр, класс, коллектив, коллекция, командир, комбайн, комбайнёр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настенный календарь летние каникулы квашеная капуста простой карандаш известная картина сырой картофель большая кастрюля один килограмм один километр мой класс наш коллектив красный командир кухонный комбайн сельский комбайнёр
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