Почему не был подписан мирный договор между СССР и Японией?

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Япония отказалась признать себя нейтральной страной под давлением США, предоставила американцам в пользование свои военные база, основываясь на этом СССР отказался рассматривать вопрос о передаче спорных островов Японии. Рассмотрение мирного договора было отложено на неопределенный срок.