Почему не был подписан мирный договор между СССР и Японией?

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Почему не был подписан мирный договор между СССР и Японией?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Япония отказалась признать себя нейтральной страной под давлением США, предоставила американцам в пользование свои военные база, основываясь на этом СССР отказался рассматривать вопрос о передаче спорных островов Японии. Рассмотрение мирного договора было отложено на неопределенный срок.
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