Какую длину имеет отрезок которым изображена взлетная полоса длиной 400м, если мас??таб плана 1 : 10000 ?
Математика
Какую длину имеет отрезок которым изображена взлетная полоса длиной 400м, если мас??таб плана 1 : 10000 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 400м:10 000=0,04м*100=4см.
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