Помогите пожалуйста номер восемь

Математика
Помогите пожалуйста номер восемь
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Автор: Гость
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Гость:
1 пример 254720 а второй 1806
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