Как образованы данные слова? составьте 2-3 распространенных предложения с неопред??ленными местоимениями. : кое-что, некоторый, некто, кто-то, чей-либо, несколько, что-нибудь, нечто.

Гость: Гость:

1) он сказал мне кое- что очень важное 2) кто -то ушел ,сильно хлопнув дверью 3) несколько девочек сидели на скамейке и играли в телефоне 4)некто по имени Александр написал ей письмо 5) некоторые люди не знают ответа 6)он передал ей нечто очень важное 7) она попросила маму приготовить что - нибудь вкусненькое