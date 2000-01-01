Как образованы данные слова? составьте 2-3 распространенных предложения с неопред??ленными местоимениями. : кое-что, некоторый, некто, кто-то, чей-либо, несколько, что-нибудь, нечто.

Русский язык
Как образованы данные слова? составьте 2-3 распространенных предложения с неопред??ленными местоимениями. : кое-что, некоторый, некто, кто-то, чей-либо, несколько, что-нибудь, нечто.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) он сказал мне кое- что очень важное 2) кто -то ушел ,сильно хлопнув дверью 3) несколько девочек сидели на скамейке и играли в телефоне 4)некто по имени Александр написал ей письмо 5) некоторые люди не знают ответа 6)он передал ей нечто очень важное 7) она попросила маму приготовить что - нибудь вкусненькое
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