ПОООМОГИТТЕЕ ПЖПЖЖП ЧТО МОЖЕТЕ) ОСОБЕННО 2
Математика
ПОООМОГИТТЕЕ ПЖПЖЖП ЧТО МОЖЕТЕ) ОСОБЕННО 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -58,1 ; -46 1/4, -40 , -38,9 , -6 1/12 , 0 , 1,95 , 3 2) 25 кг свеклы - 3,5 кг сахара 45 кг свеклы - х кг сахара 25х = 3,5*45 25х= 157,5 х= 157,5 : 25 х= 6,3 кг сахара получится из 45 кг свеклы. 5) 3,6 +4,8 * ( 7 5/6 - 8 3/4 ) =-0,8 1) 7 5/6 - 8 3/4 = 94/12 - 105/12 = -11/12 2) - 11/12 * 4,8 = - 11/12 * 48/10 = - (11*4) / (1*10) = -44/10= -4,4 3) 3,6+ (- 4,4) = -0,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Экономика
Економики ПОМОГИТЕ Рассчитайте в миллионах денежных единиц объем импорта в стр??ну, функционирования экономики которой характеризуется следующим...
Обществознание