ПОООМОГИТТЕЕ ПЖПЖЖП ЧТО МОЖЕТЕ) ОСОБЕННО 2

Математика
ПОООМОГИТТЕЕ ПЖПЖЖП ЧТО МОЖЕТЕ) ОСОБЕННО 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -58,1 ;  -46  1/4,   -40 ,  -38,9  , -6 1/12 ,  0 ,  1,95  , 3 2)  25 кг  свеклы  - 3,5  кг сахара 45 кг  свеклы  - х кг  сахара 25х = 3,5*45 25х= 157,5 х= 157,5 : 25 х= 6,3  кг сахара получится из 45 кг свеклы. 5) 3,6 +4,8  * ( 7  5/6  -   8  3/4 ) =-0,8 1) 7  5/6  -  8  3/4  = 94/12  -  105/12 =  -11/12 2) - 11/12  * 4,8  =   -  11/12   * 48/10 =   - (11*4) / (1*10) = -44/10= -4,4 3) 3,6+ (- 4,4) = -0,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какой вред от картошки
Ответить
Экономика
Економики ПОМОГИТЕ Рассчитайте в миллионах денежных единиц объем импорта в стр??ну, функционирования экономики которой характеризуется следующим...
Ответить
Обществознание
Чем полезны пылесосы?
Ответить
Литература
У чому причини неймовірної популярності історій про шерлока холмса. БУДЬ ЛАСКА
Ответить
Алгебра
Разложите многочлен на множители c^2-a^2+2*a*b-b^2
Ответить