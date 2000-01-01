Економики ПОМОГИТЕ Рассчитайте в миллионах денежных единиц объем импорта в стр??ну, функционирования экономики которой характеризуется следующими макроэкономическими показателями (в млн г.о.): заработная плата - 7500; потреб...

Экономика

Економики ПОМОГИТЕ Рассчитайте в миллионах денежных единиц объем импорта в стр??ну, функционирования экономики которой характеризуется следующими макроэкономическими показателями (в млн г.о.): заработная плата - 7500; потребительские расходы - 6000; валовые инвестиции - 4000; прибыль - 1500; рента - 400; экспорт - 2500; государственные закупки - 3000; процент - 600; косвенные налоги - 3000; амортизация - 2000.

Автор: Гость