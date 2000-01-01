Економики ПОМОГИТЕ Рассчитайте в миллионах денежных единиц объем импорта в стр??ну, функционирования экономики которой характеризуется следующими макроэкономическими показателями (в млн г.о.): заработная плата - 7500; потреб...

Экономика
Економики ПОМОГИТЕ Рассчитайте в миллионах денежных единиц объем импорта в стр??ну, функционирования экономики которой характеризуется следующими макроэкономическими показателями (в млн г.о.): заработная плата - 7500; потребительские расходы - 6000; валовые инвестиции - 4000; прибыль - 1500; рента - 400; экспорт - 2500; государственные закупки - 3000; процент - 600; косвенные налоги - 3000; амортизация - 2000.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: ВНП (по расходам) = Расходы на личное потребление + Валовые инвестиции +Госзакупки товаров и услуг + Экспорт - Импорт = 6000+4000+3000+2500 = 15500 Чистый экспорт = ВВП-Потребительские расходы-Инвестиции-Госзакупки = 15500-6000-4000-3000 =2500 Импорт = Экспорт – Чистый экспорт = 2500-2500 = 0

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