ПОжалуйста ответьте на вопросы, полным ответом, желательно

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СССР желало наладить отношения с европейскими странами и создать антигитлеровскую коалицию, в случае нападения фашисткой Германии на территории союзных стран. Так же политика фашисткой Германии была направлена на ликвидацию Версальской системы военным путем, поэтому для СССР, как для толькко образовавшейся страны, нужно было мирным путем наладить свои отношения. Тем более, СССР было на 2 эшелоне, а Франция, Англия и США были в 1 эшелоне. Так же СССР не могла наладить оборону страны, так как после Первой мировой и Гражданской войны у страны не было времени наладить обороноспособность. Поэтому так же нужно было договориться о лэнд-лизе. Но у СССР не получилось, сорвался англо-франко-советские переговоры из-за недоверия европейских стран к СССР. 
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