сочинение на тему верю ли я в спасительную силу книги

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Потому что когда читаешь книгу, а особенно познавательную, интересную. Она может помочь тебе в жизни, ответить на все твои вопросы. Когда нужно принять какое - либо решение, можно вспомнить книгу. О чем вы читали, и хорошо подумать. Также вы можете находя в книгах ответы на многие волновавшие вас вопросы.Книги - это отдых и работа мозга. Я люблю читать. Книги - это жизнь. Кто читает много книг, видно что он образовательный, мудрый и умный человек.Так что спасительная сила книги существует.