Длина прямоугольного параллелепипеда равна 60 см; ширина 40 см; высота 10 см. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 60 см; ширина 40 см; высота 10 см. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Гость:
5x+n=3.8x+4+1.2x.n=-7
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