Крупнейший по площади африканское государство в югу пустыне сахаре
География
Крупнейший по площади африканское государство в югу пустыне сахаре
Ответ(ы):
Гость:
Общая площадь которой приблизительно равна 10 млн км², на большей части которой расположена пустыня Сахара. Здесь находятся крупнейшие по территории государства Африки: судан
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