Длина сторона прямаугольника 9см и 8см сколько квадратов со стороно 2см поместится в этот прямоугольник

Математика
Длина сторона прямаугольника 9см и 8см сколько квадратов со стороно 2см поместится в этот прямоугольник
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)S прямоугольника 9*8=72 2)S квадрата 2*2=4 3) 72:4= 19
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