Длина сторона прямаугольника 9см и 8см сколько квадратов со стороно 2см поместится в этот прямоугольник

Математика

Длина сторона прямаугольника 9см и 8см сколько квадратов со стороно 2см поместится в этот прямоугольник

Автор: Гость