Как решать задачи по алгебри через дано
Алгебра
Как решать задачи по алгебри через дано
Ответ(ы):
Гость:
Достаточно легко, в начале параграфа даётся формула(учитель обязательно скажет её) В дано даётся обычно 2 значения, при этом находим третье Пример: В дано пишут либо, S и надо найти R, либо наоборот, Всегда 3.14 и просто подставляешь значения
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