Как решать задачи по алгебри через дано

Гость: Гость:

Достаточно легко, в начале параграфа даётся формула(учитель обязательно скажет её) В дано даётся обычно 2 значения, при этом находим третье Пример: В дано пишут либо, S и надо найти R, либо наоборот, Всегда 3.14 и просто подставляешь значения